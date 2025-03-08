Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki kadınların günü kutlayan Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, dikime hazır hale getirilen rengarenk çiçekleri, kadınlara hediye etti.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, seçimlerden öncede 8 Mart’ta kadınlara çiçek takdim ederek onların bu özel gününü kutlamıştı. Başkan Özel, bu geleneği sürdürerek dikime hazır rengarenk çiçek fideleri Yazıkent Mahallesi’nde kurulan semt pazarında kadınlara dağıtıldı.

Bozdoğan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Yazıkent Mahallesi’nde kurulan semt pazarında, kadınlara çiçek dağıtılarak bu özel gün taçlandırıldı. Kadınların toplumdaki değerine dikkat çekmek ve onlara destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Bozdoğan Belediye Meclis Üyesi Harun Yağcıoğlu ve Aydın’ın tek kadın esnaf odası başkanı olan Yazıkent Esnaf Odası Başkanı Şerife Demir de yer aldı. Yağcıoğlu ve Demir, kadınlara çiçekleri takdim ederken, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel’in selamlarını ileterek tüm kadınların gününü kutladı. Mahalle sakinleri, Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel’in jestinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kadınların her alanda hak ettiği değeri görmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çiçek takdim edilen Yazıkent Mahallesi sakinlerinden bir kadın, duygularını anlatarak "Belediye Başkanımız Mustafa Galip Özel’in bu nazik düşüncesi bizi çok mutlu etti. Bugün bize sadece bir çiçek verilmedi, aynı zamanda kadınların gücüne ve birliğine dair güçlü bir mesaj verildi. Kadınlar olarak her zaman daha güçlü ve bir aradayız. Bu tür etkinlikler bizleri motive ediyor, kendimizi daha değerli hissetmemizi sağlıyor. İnce düşüncelerinden dolayı Belediye Başkanımız Galip Özel’e teşekkür ediyorum" dedi.