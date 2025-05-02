Bozdoğan Belediyesi, kadınlara yönelik örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel’in seçim döneminde sözünü verdiği "Bizim Kız Kafe" projesinde yüzde 65’lik fiziki gerçekleşme tamamlandı. Kadınların talebiyle şekillenen bu özel proje, kısa süre içinde Bozdoğanlı kadınların hizmetine sunulacak.

Bebek bakım odaları, oyun grupları gibi kadınlar için olarak tasarlanan "Bizim Kız Kafe", kadınların gün buluşmaları için nezih, ferah ve modern bir tesis olacak. İçinde çocuk oyun alanlarının da bulunacağı kafede, anneler hem sosyalleşecek hem de çocuklarını güvenle vakit geçirebilecekleri bir alanda bırakabilecek.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, kadınların sosyal yaşama daha aktif katılması gerektiğini vurgulayarak, "Kadınlarımız bu projeyi bizden talep etti. Biz de söz verdik, yerine getiriyoruz. Kadın eli değen her yer güzelleşir. Bizim Kız Kafe de bu güzelliğin en somut yansıması olacak" dedi.