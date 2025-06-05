Bozdoğan’da Kurban Bayramı öncesinde gıda güvenliği ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimler hız kazandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "2025 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" kapsamında ilçede faaliyet gösteren işletmeleri mercek altına aldı.

Özellikle tatlı ve unlu mamuller üreten ya da satan işletmeler ile et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren firmalarda hijyen odaklı resmi kontroller gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde hem fiziki şartlar hem de ürünlerin saklama ve sunum standartları titizlikle incelendi.

Yetkililer, bayram sürecinde artan tüketim yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak işletmelere uyulması gereken kurallar ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşmasını hedefleyen bu çalışmaların bayram süresince de aralıksız süreceği bildirildi.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin hem işletmecilere rehberlik etmek hem de tüketici haklarını korumak adına büyük önem taşıdığını vurgularken, vatandaşlara da alışveriş yaparken hijyen ve etiket kontrollerine dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulundu.