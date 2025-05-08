Aydın’ın Bozdoğan ve Kuyucak ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Bozdoğan ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Bozdoğan Olukbaşı ve Kuyucak Kurtuluş İlkokulu’nda eğitim gören toplam 172 öğrenci ve 16 öğretmene Trafik Haftası kapsamında bilgilendirmede bulunuldu. Yapılan etkinlikte öğrencilere yayaların uyması gereken kurallar, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları araçlarda emniyet kemerinin kullanımı konularında eğitim verildi. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kuyucak ilçe merkezinde bulunan bilborda " Bir Kural Bir Ömür" afişi yayınlandı. Kurtuluş Mahallesi’nde de 120 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.