Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde "Ozanın Günü ve Homeros Okuması", 24’üncü kez edebiyatseverlerle buluştu.

Bozcaada ilçesinin en köklü edebiyat ve kültür etkinliklerinden biri olan "Ozanın Günü ve Homeros Okuması", 3-4 Ağustos tarihleri arasında edebiyatseverlerle buluştu. 24’üncü kez düzenlenen etkinlikte bu yıl da şiir, müzik, tiyatro ve kültürel sohbetlerle Bozcaada bir sanat adasına dönüştü.

Etkinlik, "Anadolu’da Ozanlık Geleneği ve Homeros" başlığıyla Rüstem Arslan, Haluk Şahin, Nezih Başgelen ve Yusuke Miyake’nin konuşmalarıyla başladı. Katılımcılar, ozanlık geleneği ve Homeros’un kültürel mirası üzerine derinlikli bilgiler edindi. Her yıl bir şairin onurlandırıldığı etkinlikte bu yılın şairi Levent Yılmaz oldu. Yılmaz, şiirlerinden seçmeler okudu ve şiir sanatı üzerine dinleyicilerin sorularını yanıtladı. Etkinlik, aynı zamanda uluslararası boyutunu da koruyarak Japonya’dan ödüllü şair Yusuke Miyake’yi ağırladı. Kendi şiirlerini okuyan Miyake, Japon şiir geleneğine dair bilgiler de paylaştı. Halk ozanı ve oyuncusu Sadık Gürbüz ise Homeros etkinliğine özel olarak bestelediği türkülerini seslendirerek unutulmaz bir performansa imza attı. Homeros destanlarından farklı dillerde okumalar yapılan etkinliğin son gününde ise Salhane’de sahnelenen "Yusuf Ay ve Mitos’un Çocukları: Troyalılar" adlı kısa tiyatro oyunu izleyicileri Truva dönemine götürdü.