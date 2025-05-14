Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde "Gökçeada Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi" çerçevesinde bağ ve zeytin alanlarında denetimler yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından desteklenen, "Gökçeada Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi" Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülmekte. Proje çerçevesinde Bozcaada ilçesinde bulunan; 23 organik tarım üreticisinin toplam 503 dekar bağ ve zeytin alanında denetimler gerçekleştirildi. Denetimler il-ilçe müdürlüğü teknik personelleri ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşu yetkilileri ile birlikte yapıldı.