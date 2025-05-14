Hayat Hastanesi ve Mudanya Üniversitesi arasında uygulamalı eğitim ve staj işbirliği protokolü imzalandı.

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul ile Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Gıyasettin Bingöl tarafından imzalanan protokol ile , öğrencilerin mesleki beceri ve tecrübelerini geliştirmek üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü programları çerçevesinde yapılacak uygulamalı eğitimler doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin Hayat Hastanesi’nin altyapı imkanlarından yararlanarak uygulamalı eğitim ile stajlarını tamamlayarak meslek hayatlarına hazır hale getirmek, üniversite ve hastaneye yetkileri yetkinliklerini yükseltmek, kaynak kullanımı gibi önemli alanlardaki faaliyetlerin verimini, kalitesini karşılıklı olarak artırmak hedefleniyor. Protokol imza törenine, Mudanya Üniversitesi Prof. Dr. Emin Karip ile Genel Sekreteri Ali Mollasalih , Hayat Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatih Özkul ve eşi Seda Özkul katıldı. İmza töreninde konuşan Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, bu hedefler doğrultusunda Özlüce‘de inşaatı devam eden yeni hastane binasının, akademik çalışmalara uygun şekilde planlandığını söyledi. Mudanya Üniversitesi mütevelli heyet başkanı Gıyasettin Bingöl ise, "Bursa’nın sağlık alanında marka kuruluşlarından olan Hayat Hastanesi ile Mudanya Üniversitesi arasında Uygulamalı Eğitim ve Staj İş Birliği protokolü imzalamış olmaktan çok mutluyuz. Öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerine destek verecek değerli büyüğüm Ahmet Özkul ile evlatları Fatih Özkul ile Betül Kabalar’a teşekkür ederim" şeklinde konuştu.