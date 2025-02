Boyner Yayınları, 2025 yılında okurlarını dünya çapında ses getiren, ilham verici ve hayatları dönüştüren eserlerle buluşturmaya devam ediyor. Boyner Yayınları Genel Direktörü Zeynep Erkut Çelik, "Kitaplarımızla okurlarına ilham vermeyi, onları düşünmeye teşvik etmeyi ve hayatlarına değer katmayı hedefliyoruz. 2025’in ilk kitabı Hep Sen Kazan oldu. Yıl boyunca Dünyanın Sonu Değil, Süper İletişimciler, İyi Hisset Verimliliği ve Bulaşıcı Cömertlik kitaplarını da okuyucularımızla buluşturacağız" dedi.

Boyner Yayınları, dünyanın en çok okunan eserlerini Türk okuyucularla buluşturmaya devam ediyor. Başlangıçta liderlik, kişisel gelişim ve iş hayatı konulu kitapları Türkçeye kazandırmayı amaçlayan yayınevi, ilk olarak grup çalışanlarına sunduğu bu eserlerle kısa sürede daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşırken, okuyucuyu dönüştürme misyonuyla çalışmalarına devam ediyor.

"Yayıncılığı bir sosyal sorumluluk meselesi olarak görüyoruz"

Grubun yayıncılık faaliyetleri ve yeni dönem hedefleriyle ilgili bilgi veren Boyner Yayınları Genel Direktörü Zeynep Erkut Çelik, yayınevinin dönüşüm sürecine dair, "Ülkemize sunduğumuz her bir kitabın okuyucunun bakış açısını değiştiren, zenginleştiren ve kişisel gelişimin yanı sıra kariyer ve yaşam yolculuğuna katkı sunması en büyük amacımız. Biyografi ve Anı kategorilerini portföyümüze ekleyerek, iş dünyası ve toplumsal yaşama damgasını vuran, kişisel başarı hikayeleriyle ilham oluşturan isimleri okuyucularımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Yayıncılığı bir sosyal sorumluluk meselesi olarak görüyoruz ve bu doğrultuda hem basılı hem de dijital formatlarda güçlü eserler sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir yayıncılık ve geleceğe katkı sağlıyoruz"

"Sürdürülebilirliği yalnızca bir çevre sorunu olarak değil, aynı zamanda yayıncılığın geleceğine dair bir sorumluluk olarak görüyoruz" diyen Çelik şöyle devam etti: "Üretim süreçlerinde çevreci yaklaşımlar benimseyerek kitapların sadece içerikleriyle değil, nasıl üretildikleriyle de fark oluşturmasına önem veriyoruz. Dünyanın Sonu Değil kitabı, mevcut iklim kaygılarını bilimsel bir temele oturtarak umutsuzluk yerine çözüme odaklanan bir anlatım sunuyor."

"Türkiye, dünyada kitap hediye eden ülkeler arasında 140’ıncı sırada"

Türkiye’deki kitap okuma alışkanlıklarına dair çarpıcı verilere de değinen Çelik, "TÜİK ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayıncılar Birliği tarafından açıklanan 2024 Türkiye Kitap Okuma İstatistikleri’ne göre sonuçlar ne yazık ki parlak değil. 15 yaş ve üzeri nüfusta kitap okumayanların oranı yüzde 73. Ortalama kitap okuma süresi haftada 3 saate kadar gerilemiş durumda. Kitap okuyan sınırlı kesimin yarısından fazlasını (yüzde 50,9) 18 ila 27 yaş aralığındaki gençlerin oluşturması umut verici olsa da, büyüklerin örnek teşkil etmesi son derece önemli. Özellikle kişisel gelişim kitapları, özel yaşamımızdan iş hayatımıza kadar her anımıza dokunabilen içeriklere sahip olmalarına rağmen yalnızca yüzde 15 oranında okunuyor. Kendimizi ve potansiyelimizi keşfetmek, hayatımızı dönüştürebilecek kadar önemli. Buna karşılık en çok kitap okunan yerin ev, en az okunan yerin ise otobüs olması dikkat çeken bir veri. Teknolojinin sunduğu kolaylıklar arasında, kitapların hâlâ öğreteceği çok şey olduğuna inanıyoruz. Türkiye, dünyada kitap hediye eden ülkeler arasında 140’ıncı sırada yer alıyor. Kitap okuma alışkanlığını hem çocuklarımıza hem de birbirimize aşılamamız büyük önem taşıyor" dedi.

2025 yılında 5 yeni eser

2024 yılında Üçüncü Kapı, LeBron, Bir CEO’nun Günlüğü ve Bıçak Sırtında Diyaloglar kitaplarını yayınlayan yayınevi, Mehdi Hassan’ın Hep Sen Kazan kitabıyla birlikte 2025 yılında da 5 yeni kitabı okuyucularıyla paylaşacak.

Okuyucuyla buluşacak 5 yeni kitap şöyle açıklandı:

Hep Sen Kazan - Mehdi Hasan: Eleştirel düşünceyi destekleyen bu kitap, tartışmalarda ve müzakerelerde ustalık kazanmanın yollarını sunuyor.

Dünyanın Sonu Değil (Not the End of the World) - Hannah Ritchie: İklim değişikliği ve çevresel felaketlerle ilgili karamsar bakış açısına karşı umut verici bir bilimsel yaklaşım sunan bu kitap.

Süper İletişimciler - Charles Duhigg: Pulitzer ödüllü yazar Charles Duhigg, liderlik ve iş dünyasında etkili iletişimin gücünü anlatıyor.

İyi Hisset Verimliliği - Ali Abdaal: Youtube’da milyonlarca takipçiye ulaşan Dr. Ali Abdaal, sürdürülebilir başarının anahtarının mutluluk ve keyif almak olduğunu savunuyor.

Bulaşıcı Cömertlik - Chris Anderson: TED Talks’un kurucusu Chris Anderson, paylaşmanın ve toplumsal faydanın önemini vurgulayan bu eserinde bireysel çıkarların ötesine geçmenin yollarını anlatıyor.