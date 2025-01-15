İzmir Karşıyaka’nın spor yelpazesi en geniş amatör spor kulübü Bostanlıspor’a halk oyunları festivalleri için yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor.İZMİR (İGFA) - Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, Karşıyaka’nın Türkiye çapında tanınırlığı olan ve halk oyunlarında ustalar arasında yer alan eğitmenleri Bülent Ergöl’ün kısa bir sürede oluşturduğu ve “İkinci bahar”larını yaşayan Bostanlıspor Halk Oyunları ekibine yurt içi ile yurt dışından çok sayıda festival daveti geldiğini açıkladı.

Başkan Avni Erboy, yurt içinden Didim, Afyon, Edirne’den, yurt dışından da K.Makedonya, Bulgaristan, Azerbaycan, Romanya, Moldova, İspanya (Kanarya Adaları), Arnavutluk'ta yapılan festivaller için teklif geldiğini belirterek şöyle dedi:

”Karşıyaka’da yurt dışı festival organizasyonunu en iyi şekilde organize eden, yurt içi ve dışı ilişkileri mükemmel denecek derecede olan bize bu konuda danışmanlık da yapan Remzi Şikar başta olmak üzere Bulgaristan’daki arkadaşımız, yörenin en iyi dans eğitmeni ve festival başkanı Ceylan Demireva ile K.Makedonya’da turizm şirketi sahibi, aynı zamanda dünyanın dört bir yöresinde festivaller düzenleyen Yıldız Nebi aracılığıyla gelen teklifleri eğitmenimiz Bülent Ergöl ile değerlendirdikten sonra yönetime sunacağız. Onayladıktan sonr ekibimizle paylaşacağız. Bu yıl en az yurt içi ve dışında ikişer olmak üzere dört festivale katılmak, Karşıyaka’da kurucu başkanı olduğum Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ile bir özel gece düzenlemek amacındayız.”

Bostanlıspor’un halk oyunları spor olarak Gençlik Spor Bakanlığına tescilli olduğunu ve çalışmaların pazar günleri Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesislerinde yapıldığını belirterek, İkinci baharını yaşamak isteyen Karşıyaka ve İzmirlileri ekibe davet etti.

Kaynak: igf