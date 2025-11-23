Bosna Hersek’te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesinde halk, yeni entite başkanını seçmek için yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Seçimde, ayrılıkçı adımları sonrasında görevden alınan Milorad Dodik’in halefi seçilecek.

Bosna-Hersek’te, içişlerinde özerk iki idari birimden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde halk, RS başkanlığı için erken seçimde oy kullanmaya başladı. Seçmenler, öncülük ettiği ayrılıkçı adımlar nedeniyle Bosna Hersek’i iç çatışmanın eşiğine sürükleyen ve Dayton Barış Anlaşması’nın uygulanmasını gözetmek için uluslararası toplumun yetkilendirdiği Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi’nin (OHR) kararlarına saygı göstermediği için görevden alınan Sırp lider Milorad Dodik’in halefini belirleyecek. Bosna Hersek topraklarının yaklaşık yüzde 49’una yayılan Sırp Cumhuriyeti entitesinde oy kullanma işlemi, yerel saatle 07.00 itibarıyla başladı ve 19.00’a kadar devam edecek.

Entite genelinde 2 bin 211 oy kullanma noktasında demokratik tercihlerini ortaya koyacak seçmenler, Dodik’in liderliğini üstlendiği Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı’nın (SNSD) adayı Sinisa Karan ve entitedeki en büyük ikinci parti konumundaki Sırp Demokratik Partisi (SDS) adayı Branko Blanusa’nın da aralarında bulunduğu 6 aday arasından seçim yapacak.

Münih, Berlin, Viyana ve Belgrad’daki dış temsilciliklerinde de oy kullanılacak

Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu verilerine 1,2 milyonun üzerinde vatandaşın oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde, ayrıca Bosna Hersek’in Münih, Berlin, Viyana ve Belgrad’daki dış temsilciliklerinde de oy kullanılacak.

Öte yandan, Bosna-Hersek’te dün etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle, entitedeki birçok oy kullanma noktasında elektrik ve internet bağlantısı sağlanamazken, bazı bölgelerde ise kar nedeniyle bu sabah oy kullanma merkezleri açılamadı.

Entitede yapılan seçimlere katılım genel olarak yüzde 50 ila 55 arasında gerçekleşiyor.

Seçimle göreve gelecek yeni Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı, Bosna Hersek’te önümüzdeki yıl ekim ayında yapılacak genel seçimlere kadar görev yapacak.

Seçime ilişkin ilk sonuçların bu gece, resmi ve nihai sonuçların ise ilerleyen günler içerisinde belli olması bekleniyor.

Dodik, 1 yıl hapis ve 6 yıl boyunca görevinden men cezası almıştı

Bosna Hersek’te ayrılıkçı söylemleriyle bilinen Sırp lider Milorad Dodik, Bosna Hersek’te dengelerin Boşnak Müslümanlar yönüne değiştiği ve ülkenin giderek daha merkeziyetçi bir yapı kazandığı iddiasıyla Sırp Cumhuriyeti’nin kendi ordusu, kendi istihbaratı, yargı makamları ve vergi idaresi olması gerektiğini savunmuş, entite meclisinde ayrılıkçı yasalar kabul edilmesine öncülük etmişti. Bu adımları şubat ayında Bosna Hersek devleti görevlilerinin entitede faaliyetlerini yasaklama kararı almaya gidecek kadar ileri taşıyan Dodik, bu kararları iptal eden Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi’nin (OHR) kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl boyunca görevinden men cezası almıştı. Aleyhindeki hapis cezası para cezasına çevrilen Dodik, kararın Temyiz Mahkemesi tarafından da onanmasının ardından Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu’nun ağustos ayında aldığı kararla resmen görevden alınmıştı. Dodik’in görevden alınmasının ardından Sırp Cumhuriyeti Entitesi Başkanlığı için 23 Kasımda erken seçim yapılacağı duyurulmuş ve Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi (NSRS), Dodik’in yerine geçici başkan olarak Ana Trisic-Babic’i atamıştı.