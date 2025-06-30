İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Makedonya’nın Rosoman Belediyesi ile kültür, sanat ve ekonomik işbirliklerini güçlendirmek için bir araya geldi; iki kent arasında dostluk ve karşılıklı fayda vurgusu yapıldı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, “Daha güçlü Bornova” hedefiyle Balkan kentleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Makedonya’nın Rosoman Belediye Başkanı Stojan Nikolev ve beraberindeki heyeti Dramalılar Köşkü’nde ağırladı. Yunanistan sınırındaki Tikveş bölgesinde yer alan Rosoman ile Bornova arasında kültür, sanat ve ekonomik işbirliklerine yönelik projelerin ele alındığı toplantıda, yerel yönetimler arası bağların karşılıklı fayda sağlayacağı belirtildi.

“BALKANLARDA KENDİMİ EVİMDE HİSSETTİM”

Balkan göçmenlerinin yoğun yaşadığı Bornova’nın başkanı Ömer Eşki, Balkan kentleriyle işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Daha önce Makedonya’yı ziyaret ettiğini anımsatan Eşki, “Gittiğim her şehirde güleryüzlü, sıcakkanlı ve Türk dostu insanlarla karşılaşedim. Sanki İzmir sokaklarında geziyordum. Balkanların tarihsel dokusuna sahip çıkması bizler için çok kıymetli” dedi. Nikolev’i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Eşki, “Bornova’da çok sayıda Balkan göçmeni yaşıyor ve akrabaları hala Balkanlarda. Bu nedenle ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik, işbirliği fırsatlarını değerlendirdik” diye konuştu.

ROSOMAN’DAN DAVET

Rosoman Belediye Başkanı Stojan Nikolev, Bornova’nın Balkanlarla olan güçlü bağlarından etkilendiğini belirterek, “Bornova’nın birçok belediyeyle işbirliği yaptığını biliyordum, burada bunu bizzat gördüm. İşbirliği olanaklarını konuşma fırsatı bulduk. Başkan Eşki’ye misafirperverliği için teşekkür ediyorum ve kendisini Rosoman’da ağırlamak istiyoruz” dedi.

Toplantı, iki kent arasında kültür, sanat ve ekonomi alanında ortak projeler geliştirme kararlılığıyla sona erdi.