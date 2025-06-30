OYAK İnşaat, İstanbul’da Prime Tower Maslak ve İzmir’de Mormarin Villas ile lüks segmentte iki yeni konut projesini hayata geçirdi.

Modern mimariyi teknoloji ve konforla birleştirerek konut projeleri geliştiren OYAK İnşaat, iki lüks projesini hayata geçirdi. Şirket, İzmir’in Karaburun ilçesindeki Mormarin Villas ve İstanbul’daki Prime Tower Maslak projelerini eş zamanlı satışa sundu.

Projeler hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

Prime Tower Maslak

Modern mimari anlayışı, sürdürülebilir tasarım prensipleri ve akıllı bina teknolojileri ile öne çıkan Prime Tower Maslak projesi, çevre dostu yapısı, yüksek yaşam standartları ve teknolojik altyapısı ile hem konforlu hem de sürdürülebilir bir yaşam alanı sunuyor. Enerji verimliliğini artırmak için geri dönüşüm sistemleri, doğal peyzaj düzenlemeleri ve akıllı bina teknolojilerinin kullanıldığı projede, çevresel etki en aza indiriliyor.

Yüksek tavanlı ve ferah iç mekân tasarımları, seçili dairelerde yer alan sonsuzluk havuzları ve doğadan ilhâm alan konsepti ile lüksü ve fonksiyonelliği bir araya getiren Prime Tower Maslak; fitness alanları, yüzme havuzları, spa, yoga ve meditasyon odaları gibi geniş sosyal olanakları ile sağlıklı yaşamı destekliyor.

Modern ve konforlu bir yaşam alanı

174 bin 200 metrekarelik inşaat alanında üç blok olarak tasarlanan projenin A ve B bloklarında 268 adet konut yer alırken, C blokta ise 74 adet ofis bulunuyor. 1+1’den 7+1 Dubleks’e kadar fonksiyonelliği ve estetiği buluşturan daire seçeneklerinin yer aldığı Prime Tower Maslak’ta, dokuz adet ticari ünite de yer alıyor. Kafe, restoran, butik mağaza ve wellness alanları gibi sosyal imkanların bulunduğu proje, hem konut sahiplerine hem de ofis kullanıcılarına modern ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Projenin satış işlemleri, Prime Tower Maslak’ta bulunan satış ofisi aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Mormarin Villas

İzmir’in Karaburun ilçesinde, Mordoğan’ın eşsiz koylarına komşu olan yarımadada yer alan Mormarin Villas Projesi, ulusal ve uluslararası ölçekte özel plajları, marina ve oteli ile sakinlerine ayrıcalıklı bir yaşam alanı vadediyor. Proje, doğanın içinde huzurlu bir yaşam olanağı sunmasının yanı sıra ortak kullanım alanlarıyla keyifli bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Ege’nin mimari dokusuna uygun villalar

İzmir Mordoğan’da hayata geçirilen Mormarin Villas Projesi, 3+1’den 6+1’e kadar farklı tiplerde toplam 225 dubleks villadan oluşuyor. Ege’nin özgün mimari dokusundan esinlenerek tasarlanan villalar, geniş ve ferah iç mekânlarıyla dikkat çekiyor. Her bir villada özel yüzme havuzu ve güneşlenme terası bulunurken, yaşam alanlarının fonksiyonel çözümlerle kurgulanması sakinlerine yüksek konfor sunuyor. Modern yaşamın gereklilikleri ile doğayla uyumu bir araya getiren proje, ayrıcalıklı bir villa deneyimi vadediyor.

Talep ve ihtiyaçlara 7/24 tek noktadan çözüm

Kafe, restoran ve dinlenme alanlarının bulunduğu projede, villa sahipleri ve misafirlerinin talep ve ihtiyaçları 7/24 tek noktadan karşılanacak. Mormarin Villas’ta; gastronomi ve ikram hizmeti, housekeeping, çamaşır ve kuru temizleme, çocuk bakım, bahçe-çiçek ve havuz bakım hizmetinin yanı sıra aşçı ve garson temini, parti ve davet organizasyonu konusunda destek sağlanacak. Mormarin Villas’ta, elektrik, su tesisatı, ısıtma-soğutma sistemleri, teknik ve bilgi işlem gibi konularda da 7/24 hizmet verilecek.

Her yaşa uygun aktiviteler

Sakinlerine dinamik ve sağlıklı bir yaşam sunmayı hedefleyen Sağlıklı Yaşam Kulübü, her yaşa uygun açık hava aktiviteleri düzenleyerek doğayla iç içe bir yaşamı teşvik edecek. Özel şoför, transfer, tesis içerisinde ring, wellness ve spa hizmetinin de sağlanacağı projede, sağlık kabini, çocuklara yönelik oyun alanları, açık hava sinema kulübü gibi birçok aktivite alanı bulunuyor. Evcil hayvan bakımı da hizmet verilecek alanlar arasında yer alıyor.

Çevreye duyarlı yapılar

Doğaya duyarlı ve sürdürülebilir bir yaşam anlayışıyla tasarlanan projede, enerji verimliliği ve çevre dostu uygulamalar ön planda tutuldu. Ekosisteme saygılı bir yaklaşımın benimsendiği proje, su tüketimini azaltan peyzaj projesine sahip. Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için yağmur suyu toplama sistemlerinin geliştirildiği projede, toplanan sular bahçe sulamada yeniden kullanılacak şekilde filtrelenecek. Ayrıca, atık su arıtma tesisi sayesinde gri sular dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale getirilecek. Enerji tasarrufunu destekleyen ısı yalıtımlı duvarlar ve doğal havalandırmayı destekleyen mimari tasarım, villaların çevreye duyarlı bir yapıda inşa edilmesine olanak tanıyor.

Çevre dostu ulaşım alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla elektrikli araç şarj istasyonları, bisiklet yolları ve tesis içi ring servisleri gibi sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunan projede, geri dönüşüm alanları ve sıfır atık politikası ile doğaya duyarlı bir yaşam tarzı teşvik ediliyor.

Denizle iç içe bir yaşam

Mormarin Villas, marina ve plajları ile yaşam standartlarını bir üst seviyeye taşıyacak. Projede yer alan marina, yat kulübü ve sosyal tesislerde, gurme restoran, kafeler, yat aksesuarları ve malzemeleri için mağazalar ve günlük ihtiyaçların karşılanabileceği dükkanlar bulunacak. Projenin satış işlemleri, İzmir Mormarin Villas ve İstanbul Prime Tower Maslak satış ofisinde gerçekleştiriliyor.