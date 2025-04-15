Bolu’nun Taşkesti Ortaokulu, Ankara Bölge Finalleri’nde, rakiplerini geride bırakan Taşkesti Ortaokulu birinci olarak, Ankara bölgesini Türkiye finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi’nin Taşkesti Ortaokulu, 2025 TÜBİTAK 2204-B Araştırma Projeleri Yarışması’nda başarıya imza attı. İl birinciliğinin ardından Ankara’da düzenlenen bölge finallerinde de birinci olan okul, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Fen Bilimleri Öğretmeni Uğur Güler danışmanlığında, 7-B sınıfı öğrencileri Yağmur Karaağaçlı ve Elif Demirkaya tarafından hazırlanan "Özel Eğitim Gereksinimi Olan Öğrencilere Yönelik Akran Tutumlarının İncelenmesi ve Empati Geliştirici Müdahale Programı Hazırlanması" adlı proje, 7 il ve 729 proje arasından seçilerek bölge finallerine davet edildi. 7-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Ankara Bölge Finalleri’nde, rakiplerini geride bırakan Taşkesti Ortaokulu birinci olarak, Ankara bölgesini Türkiye finallerinde temsil etme hakkı kazandı.