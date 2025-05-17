Bolu’nun tarihi ilçesi Mudurnu’da öğrencilere ilçenin değerleri, kültürel mirasları tanıtıldı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla "Mudurnu’yu Seviyorum, Mudurnu’yu Tanıyorum" projesi kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Taşkesti Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programa, öğrenci ve velilerin yanı sıra ilçe protokolü de yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Subaşı, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Taşkesti İlkokulu ve Taşkesti Ortaokulu iş birliğiyle hazırlanan programda, Mudurnu’nun tarihi hamamları ve çeşmeleri hakkında bilgi veren stantlar kuruldu. Mudurnu’nun farklı bölgelerinden getirilen sular misafirlere ikram edildi. Ayrıca, iğnecilik, oymacılık, bakırcılık, demircilik ve iğne oyası gibi geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı stantlar da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan şarkılar ve tiyatro gösterileri sahnelendi. Katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatan etkinlik, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması açısından önemli bir adım oldu. Etkinlik sonunda konuşan Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, programın hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere teşekkür ederek, benzeri projelerin artarak devam etmesini temenni etti.