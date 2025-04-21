Bolu’da 1,9 kilometrelik sulama kanalını kapatarak 3 bin 600 metre uzunluğunda yeni bir yaşam alanı oluşturulacak.

Bolu Belediyesi, Aktaş ve Çıkınlar mahallelerinden geçen Gölcük Bulvarı boyunca uzanan 1,9 kilometrelik sulama kanalını kapatarak 3 bin 600 metre uzunluğunda yeni bir yaşam alanı oluşturuyor. Bolu’nun Kuvayı Milliye Projesi’nden sonra hayata geçirilecek ikinci projesiyle, kentin güneyinde yaşayan vatandaşlar da modern bir sosyal alana kavuşacak.

Kuvayı Milliye Bulvarı projeye referans oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın öncülüğünde; Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün ortak çalışmalarıyla, şehrin kuzeyinde yer alan sulama kanalı daha önce kapalı sisteme alınmış; üzeri ise modern çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarıyla cazibe merkezi haline getirilmişti. Projenin halk tarafından yoğun ilgi ve destek görmesi üzerine Bolu Belediyesi, ikinci bir kanal yolu projesi için düğmeye bastı.

Proje hangi bölgeleri kapsayacak

Yeni proje, Karacasu Yolu Anka Kuşu Heykeli Kavşağı’ndan başlayarak, doğu yönünde Aktaş ve Çıkınlar mahalleleri içerisindeki Gölcük Bulvarı boyunca ilerleyecek ve Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin D-100 Karayolu ile kesiştiği noktaya kadar olan alanı kapsayacak.

Sulama kanalı kapalı sisteme alındı

Devlet Su İşleri’nden alınan yazılı izinle başlatılan çalışmalarda, yaklaşık 1.900 metrelik sulama kanalı, 800 mm ve 600 mm çaplarındaki beton borularla kapalı sisteme alındı.

Proje alanı 3 bin 600 metre

Ayrıca, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli bacaların inşası da Bolu Belediyesi ekipleri tarafından tamamlandı. Bununla birlikte 3 bin 600 metre uzunluğunda peyzaj alanına oluşturulacak.

Sulama kolaylaşacak, halk sağlığı korunacak

Hayata geçirilecek bu projeyle birlikte, kanaldaki su kayıplarının önüne geçilecek, bölgede bulunan çiftçilerin sulama faaliyetleri kolaylaştırılacak. Ayrıca, daha önce açıkta akan suyun neden olduğu sinek, kurbağa ve benzeri haşerelerin halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri de ortadan kaldırılacak.

Araç ve yaya trafiği daha güvenli olacak

Proje, aynı zamanda bölgede sıkça yaşanan trafik kazalarının azaltılmasını da hedefliyor. Kanalın kapalı sisteme alınma işlemini tamamlayan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, proje alanını Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne teslim etti. Önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacak olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öncelikle kuzeydeki sulama kanalında (Kuvayı Milliye Bulvarı) kullanılan ve büyük beğeni toplayan New Jersey tipi beton bariyerlerle yaklaşık 3 bin 600 metrelik alanı çevreleyecek. Ardından, genişliği ortalama 8 metre olacak şekilde asfalt yürüyüş yolu ve diğer üstyapı düzenlemeleri inşa edilecek.

Yeni bulvar bölge halkının kullanımına sunulacak

Projenin son aşamasında ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; yürüyüş yolu ile çevresi arasında kalan alanlarda çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını tamamlayacak. Ayrıca, uygun alanlara oyun grupları, banklar ve çeşitli aktivite alanları yerleştirilecek. Böylece, yeni bulvar bölge halkının ve tüm Bolu’nun kullanımına sunulmuş olacak.