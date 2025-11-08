Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, sonbaharın eşsiz renklerine bürünen Abant’ta doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen binlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren milli parka gelerek yürüyüş yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi. Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle Abant girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Dronla havadan görüntülenen Abant Gölü Milli Parkı’nda sarı, kırmızı ve yeşilin tonlarının oluşturduğu görsel şölen kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Göl çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sonbaharın tadını çıkartırken bol bol fotoğraf çektirdi.

Karabük’ten gelen Nurullah Erdem, "Hafta sonu Karabük’ten geldik. Abant çok güzel. Geçen sene de bu aylarda geldik. Çok güzel, yürüyerek bölgeyi yürüyoruz. Her mevsim güzel burası" dedi.