Bolu’da son bir haftada gerçekleşen 194 asayiş olayında toplam 99 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 31 Mart-06 Nisan tarihlerinde 194 asayiş olayı yaşandı. Meydana gelen olayların 85’i kişilere karşı, 62’si takibi gereken, 24’ü malvarlığına karşı, 18’i topluma karşı, 5’i ise millete ve devlete karşı işlenen suçlar olduğu açıklandı. Olaylara ilişkin 99 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 8 şahıstan 3’ü de yakalanarak cezaevine konuldu.