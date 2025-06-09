Bolu’da Kurban Bayramı haftasında 2 bin 972 araç ve sürücüye 9 milyon 912 bin 771 lira idari para cezası uygulandı, 273 araç trafikten men edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 2-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 46 bin 540 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 418 uygulama noktasında yapılan kontrollerde hız ihlali yaptığı tespit edilen bin 919 araç ve sürücüye ceza kesildi. Ayrıca, 175 aracın muayenesinin yapılmadığı, 270 sürücünün emniyet kemeri veya kask takmadığı ve 105 kişinin ise sürücü belgesi olmadan araç kullandığı belirlendi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 46 araç da trafikte tespit edildi. Denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 972 araç ve sürücüye 9 milyon 912 bin 771 lira idari para cezası uygulandı, 273 araç ise trafikten men edildi.