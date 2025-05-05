Bolu’da son bir haftada düzenlenen 7 farklı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 28 Nisan-04 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik 7 farklı operasyon yapıldı. Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda 4.24 gram esrar, 8.23 gram metamfetamin, 0.33 gram kokain maddesi, 3.12 gram bonzai maddesi, 9 adet ectasy maddesi, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.