Bolu Belediye Meclisi’nde, su ücretlerinin gelir durumuna göre kademelendirilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, yüksek gelirli vatandaşlar daha fazla, dar gelirli vatandaşlar ise daha az su ücreti ödeyecek. Konu hakkında düşüncelerini dile getiren vatandaşlardan biri, "Fakir vatandaşı nereden anlayacak?" dedi.

Bolu Belediye Meclisi’nin Nisan ayı 2. birleşiminde alınan kararla, Bolu’da artık lüks konut sahipleri daha fazla su ücreti öderken, dar gelirli vatandaşlar ise yüzde 50 indirimli tarifeden yararlanacak. Oy birliği ile kabul edilen uygulama için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Zenginden daha fazla, fakirden daha az alıyoruz ama toplamda yine aynı miktarı topluyoruz" dedi. Bolulu vatandaşlar da uygulamayla ilgili görüşlerini dile getirdi.

"Kafamda soru işaretleri oluşuyor"

Üniversite öğrencisi Hüseyin Güler, "Aslında baktığınız zaman belediyenin uygulaması güzel ama kafamda bazı sorular oluşuyor. Mesela, gariban ve zengini bu sistem nereden bilecek? Abonelik kimin üzerine, nasıl tespit edilecek? Bunlar net değil. Öğrenci açısından da iyi bir durum" dedi.

"Zengini fakiri nereden bilecek"

Zengin ve dar gelirli vatandaş ayrımının nasıl olacağını merak ettiğini belirten Bilal Esen, "Fakir vatandaşı nereden anlayacak? Beni gördüğünde zengin mi zannedecek? Emekli maaşıyla geçinemiyorum ben. Zengini fakiri nereden bilecek?" diye konuştu.

"Bolu’da da bu fark çok net şekilde hissediliyor"

Uygulamanın yerinde bir uygulama olduğunu dile getiren Eray Aslan da, "Evet, yerinde bir uygulama. Gelire göre düzenlenmiş bir sistem. Çünkü ülkede gelir eşitsizliği var. Bu da birçok sektöre yansımış durumda. Ortak bir uygulama yapıldığında zengine pek dokunmuyor ama fakire çok fazla yansıyor. Bu sistemle bu fark biraz dengelenmiş oluyor. Lokasyon olarak zaten gelir düzeyi bir nevi belli oluyor. Bu da sistemin işleyişine katkı sağlar. Bolu’da da bu fark çok net şekilde hissediliyor. Her yerde olduğu gibi" diye konuştu.

"Tanju Özcan ne yaparsa aşırısını yapar"

Uygulamanın faydası ve zararını zamanın göstereceğini belirten Bayram Gündüz ise "Tanju Özcan ne yaparsa aşırısını yapar. Tanju Özcan çok ’uç’ bir adam. İyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.