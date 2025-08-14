Eski Bolu Belediyespor Başkanı ve iş adamı Abdullah Onur, çıkan tartışmada şoförüyle birlikte darp ettiği kişinin şikayetçi olması üzerine çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama ve tehdit suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gün Paşaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Haktan Y.’nin evinin önünden aracıyla geçen iş adamı eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur (46), evin önünde bulunan Haktan Y. ile tartıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle aracından şoförü Alihan K. (40) ile birlikte inen Abdullah Onur, Hakan Y. ile kavga etti. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Haktan Y. yaralandı. Kavganın yatıştırılmasının ardından darp edilen Haktan Y., Abdullah Onur ve şoföründen şikayetçi oldu. Sonraki gün polis ekipleri tarafından şoförüyle birlikte gözaltına alınan Abdullah Onur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Abdullah Onur ve Alihan K., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece ‘kasten yaralama ve tehdit’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemenin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürülen Abdullah Onur, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek küfretti.