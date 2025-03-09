Bolu’nun Mudurnu ilçesinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte, "baharın müjdecisi" olarak anılan çiğdemler çiçek açtı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan dağ yamaçlarında renk cümbüşü yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak kabul edilen çiğdem çiçekleri, toprak üstünde boy göstermeye başladı. Bolluk ve bereket açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtilen çiğdem çiçekleri, kısa boylarına rağmen sarı ve mor renkleriyle görenleri mest ediyor.