Bolu’da kamu yatırımları ve hidrometeorolojik afetlere karşı alınacak önlemler ele alındı. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

Bolu Valisi Sayın Abdulaziz Aydın başkanlığında, 2025 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ile Hidro-Meteorolojik Afet ve Acil Durumlarına İlişkin Hazırlık Toplantıları gerçekleştirildi. İl özel idaresi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, il genelinde devam eden kamu yatırımlarının ve yürütülen çalışmaların daha koordineli şekilde sürdürülmesi hedeflendi. Toplantılarda ayrıca, mevsimsel geçişler ve iklim kaynaklı aşırı hava olaylarının oluşturabileceği sel, su baskını, taşkın, heyelan, kaya düşmesi gibi hidrometeorolojik afet risklerine karşı alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ilgili teknik personeller katıldı.