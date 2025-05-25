Bolu’da 35.Geleneksel Akşemseddin Hz. Anma Günü etkinliklerine katılan Ulaştırma ve Altyapıda Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hacı Bayram Veli’nin dizinin dibinde gönül terbiyesini tamamlamış, Göynük’te ise bu topraklara manevi bir miras bırakmıştır. O, tıp ilminde mikrobu ilk tanımlayan bir bilim insanı, Ayasofya’da ilk hutbeyi okuyan bir hatip, Eyyüp Sultan’ın kabrini keşfeden bir veli ve en önemlisi, Anadolu’nun İslamlaşmasında bir köprü olmuştur" dedi.

Bolu’da 35. Geleneksel Akşemseddin Hz. anma günleri mehter yürüyüşüyle başladı. Bakan Uraloğlu’nu Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu milletvekilleri İsmail Akgül ve Yüksek Coşkunyürek ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı. Bakan Uraloğlu, ilçe girişinden ilçe merkezindeki tören alanına mehteran eşliğinde yürüyerek geldi. İlçe girişinde bulunan Ömer Sıkkin Hazreti Türbesi ve Akşemseddin Hz. Türbesi önünde yürüyüş durarak, dua edildi.

"Bu topraklara manevi bir miras bırakmıştır"

Göynüklü vatandaşlara seslenen ve Akşemseddin Hz önemini anlatan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün, maneviyatın ve ilmin zirvesi, İstanbul’un manevi fatihi, büyük alim, veli ve hekim Akşemseddin Hazretlerini anmak için bir aradayız. Bu mübarek topraklarda, Göynük’ün manevi ikliminde Akşemseddin Hazretlerini 35. anma etkinliği vesilesiyle, sizlerle buluşmaktan büyük bir onur ve bahtiyarlık duyuyorum. Ayrıca, bu anlamlı etkinliğin ardından Göynük’ümüzün ulaşım altyapısının gücüne güç katacak daha da güzelleştirecek çevre yolu açılışını gerçekleştirecek olmanın heyecanını da paylaşıyor, Akşemseddin Hazretleri, sadece bir alim, sadece bir hekim ya da sadece bir veli değildi. O, ilmi, irfanı ve ahlakıyla asırlık çınar gibi kök salmış, dallarıyla gökyüzüne uzanmış bir rehberdi. Fatih Sultan Mehmet Han’ın, ‘O benim hocamdır, şehrin manevi fatihidir’ diyerek işaret ettiği bu büyük zat, İstanbul’un fethinde sadece kılıcın değil, kalbin ve ruhun zaferine de öncülük etmiştir. Akşemseddin hazretleri, Şam’da başlayıp Anadolu’ya uzanan hayat yolculuğunda, ilmin ve tasavvufun inceliklerini bir araya getirmiştir. Hacı Bayram Veli’nin dizinin dibinde gönül terbiyesini tamamlamış, Göynük’te ise bu topraklara manevi bir miras bırakmıştır. O, tıp ilminde mikrobu ilk tanımlayan bir bilim insanı, Ayasofya’da ilk hutbeyi okuyan bir hatip, Eyyüp Sultan’ın kabrini keşfeden bir veli ve en önemlisi, Anadolu’nun İslamlaşmasında bir köprü olmuştur. Akşemseddin Hazretleri, sadece yaşadığı döneme değil, bugüne ve yarınlara da ışık tutan bir miras bırakmıştır. Bizler, onun emanetine sahip çıkarak, ilimle, irfanla, ahlakla yoğrulmuş bir millet olarak kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu miras, tüm Türkiye’nin yol haritasıdır"

Akşemseddin Hazretlerinin mirasının Türkiye’nin yol haritası olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bugün bizler de onun izinden giderek, milletimizin geleceğini ilimle, ahlakla ve maneviyatla inşa etmeye devam ediyoruz. Göynük’ün bu mübarek toprakları, Akşemseddin Hazretlerinin türbesiyle bir manevi merkezdir. Bu merkez, sadece bir anıt değil, aynı zamanda bir ilham kaynağıdır. Bugün, 35. kez bir araya gelerek, Akşemseddin Hazretlerini anarken, onun bize bıraktığı mirası yeniden hatırlayalım: İlimle donanmak, ahlakla yükselmek, maneviyatla güçlenmek. Bu miras, sadece Göynük’ün değil, tüm Anadolu’nun, tüm Türkiye’nin yol haritasıdır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Akşemseddin Hazretlerini, onun hocası Hacı Bayram Veli’yi, Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve tüm manevi büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum" dedi.