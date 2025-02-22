Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Bolu geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor.

Bolu’da 4 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yollar çift şerit olarak trafiğe açık. D-100’ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde zaman zaman yağış sebebiyle görüş mesafesi düşüyor. Karayolları ekipleri ise bölgede tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı.