Sultangazi Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz sezonu geçirmesi için larva, sivrisinek, karasinek ve haşere ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Su birikintileri, kanalizasyonlar, dereler, sazlık ve yeşil alanlarda yapılan ilaçlama çalışmaları yaz boyunca düzenli olarak devam edecek.

Sultangazi Belediyesi, yaz akşamlarının korkulu rüyası olan sivrisinekler için ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, hamamböceği gibi haşereler ile fare ve sıçan gibi kemirgenlere karşı Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar ile çalışmalar gerçekleştiriyor. İlaçlama sırasında doğanın dengesini bozmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanılıyor. Ekipler, ilçe genelinde keşfe çıkarak sinek ve haşerelerin larvalarını bıraktığı durgun sular, su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, üstü açık ve kapalı kanalları belirliyor. Ardından bu alanlarda ilaçlama başlatılıyor. Böceklerin yoğun olduğu kanalizasyon ve rögarlarda da düzenli olarak ilaçlama işlemi gerçekleştiriliyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yaz aylarında artış eğilimi gösteren sivrisinek ve haşerelerin komşularımızın sağlığına tehdit oluşturmaması ve huzurunu kaçırmaması için ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İlaçlamanın yaz boyu etkili olması için çalışmalar düzenli aralıklarla devam edecek. Kıymetli komşularımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaz diliyorum" dedi.