Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) arasında bölgesel ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacak konularda akademik ve sosyal çalışmaları içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) ortak çalışma kültürüne değer katmak hedefiyle yürütülen çalışmalar neticesinde üniversite-sanayi iş birliğine bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda BARÜ ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) arasında bir iş birliği protokolü yapıldı. Yenilikçi fikirlerin girişime dönüştürülmesi ve ortak projeler yürütülmesini kapsayan protokol, BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik ile Bartın TSO Kadın Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Mine Fırıncıoğlu tarafından imzalandı. Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen programa, Kadın Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Girişimcilerin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişimine katkı sağlayarak iş dünyasında daha etkin rol almalarını hedefleyen protokol çerçevesinde, sosyal sorumluluk konularını da kapsayacak şekilde belirlenen hedef kitlelere uygun eğitim programları düzenlenecek. Akademik ve sosyal çalışmalarla birlikte ortak etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmesi noktasında çalışmalar yapılacak. Ayrıca öğrenci kulüpleri ile aktif bir etkileşim sağlanarak kadın girişimcilik kulübünün kurulmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, üniversite-sanayi iş birliklerinin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması noktasında bölge dinamiklerine önemli katkılar sunduğunu belirterek imzalanan iş birliği protokolünden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Üniversitelerin farklı kurumlarla güç birliği içerisinde yürüttükleri çalışmalarla bulundukları bölgeye değer kattıklarını ifade eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Üniversite olarak topluma katkı misyonumuz çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Sahip olduğumuz teorik bilgi birikimini, sektörün pratik bilgi birikimi ile birleştirme konusunda stratejik çalışmalar yürütüyoruz. İlimizin ve bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimine katkı sunmak hedefiyle tecrübe paylaşımda bulunuyoruz. Daha etkili kurumsal mekanizmalarla girişimcilik ekosistemini geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu düşüncelerle ilimize ve bölgemize değer katacak çalışmalardaki iş birlikleri dolayısıyla Kadın Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mine Fırıncıoğlu ile yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca iş birliği içerisinde hareket etme noktasındaki yaklaşımları için Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Halil Balık’a teşekkür ediyor, protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.