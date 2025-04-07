Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 26. hafta maçında Ceyhan 1967 spor ile Develigücü karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Stat: Ceyhan İlçe
Hakemler: Burak Akdağ, Cem Akpınar, Furkan Yıldız
Ceyhan 1967 spor: Fevzi Delikanlı, Oğuzhan Şahan, Muhammed Özdemir, Eren Özaydemir, Burak Çetin, Semih Hatipoğlu, Ramazan Koca (Dk. 87 Burak Ergen), Mustafa Şekeroğlu (Dk. 68 Muhammet Aslan), Recep Çoban (Dk. 87 Taner Kaçıran), Erdi Yıldırım (Dk. 90+3 Emre Özdemir), Ufuk Gülez (Dk. 68 Yunus Nas)
Develigücü: Mustafa Aslan, Buğra Aslan, Bahadır Can, Enes Koçoğlu, İbrahim Şahinkaya, Onur Erdem Alpaslan, Resul Ekrem Turhan (Dk. 85 Samet Balçık), Zekeriya Kartal (Dk. 60 Osman Cebeci), Tolga Yıldız (Dk. 75 Altay Özkan), Mehmet Turan Karamahmut, Ali Güzel
Goller: Erdi Yıldırım (Dk. 16), Mustafa Şekeroğlu (Dk. 45) (Ceyhan 1967 spor) Mehmet Turan Karamahmut (Dk. 11) (Develigücü)