Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında görev yapan Tömük Yangın İlk Müdahale Ekibini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Ataş, bu durumun orman yangını riskini artırdığına işaret etti. Sahada görev yapan tüm birimlerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Ataş, yangınla mücadelede görev alan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Yangınla mücadelede gösterdiğiniz gayret ve fedakârlık her türlü takdiri hak ediyor,” diyen Ataş, sezonun az hasarla atlatılması temennisinde bulundu.