Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Anneler Günü’nde, engellilerin cefakâr annelerini unutmadı.

Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde bulunan dernek genel merkezinde; engelli annelerini bir araya getiren Güler Çapraz Özlemiş, onlarla birlikte "Anneler Günü" etkinliği düzenledi.

Engelli annelerinin güncel hayattaki yaşadıkları sorunların da dile getirildiği gözlenen etkinlik, samimi ve neşeli sohbet ortamında gerçekleşti.

Etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birlik Ortopedik Engeliler Derneği Genel Başkanı Özlemiş, güncel hayatta engelli annelerinin omuzlarında yükün son derece ağır olduğunu vurguladı.

Özellikle zihinsel engelli çocukların sorunlarının yaşları ilerledikçe daha da arttığına işaret eden Genel Başkan Özlemiş, "Bu yüzden de her an engelli çocuklarının yanında olmak zorunda kalan bu annelerimizin Allah gerçekten yardımcısı olsun. Her gün, ‘Ben ölürsem, bu çocuğumun hali ne olacak?’ düşüncesiyle kendi kendini yiyen engelli annelerimizin kaygılarını çok iyi anlayabiliyorum. Bugün Anneler Günü olması nedeniyle, anneler arasında ayrıcalıklı olduğuna inandığımız, engelli annelerimizle birlikte olmayı yeğledik. Bu vesileyle de hem engelli annelerimizin hem de tüm annelerin bu özel gününü kutlamak istedik" diye konuştu.