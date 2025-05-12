Kültür, sanat ve turizmin gözdesi Bodrum, geride bıraktığımız hafta sonu eğlence dolu etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi katkılarıyla çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından 10-11 Mayıs’ta Bodrum’un dört bir yanında, farklı etkinlikler gerçekleşti. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Bodrum Motosiklet Spor Kulübü tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası 1. Ayak Yarışları adrenalin dolu geçerken 20. kez düzenlenen uçurtma festivali yoğun katılımla gerçekleşti. Yerel ürünlere dikkat çekmek amacıyla düzenlen 3. Zeytin Çiçeği Festivalinde ise halk oyunları gösterileri sergilenirken yöresel ürünlerle yapılan yiyecekler de katılımcılara lezzet şöleni yaşattı. Yörük Obaları Festivalinde şehir dışından ve Bodrum’dan pek çok katılımcı keyif dolu saatler yaşadı.

Bodrum Belediyesi Gündoğan Halk Plajında düzenlenen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası 1. Ayak Yarışlarını; Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Meclis Üyesi İbrahim Özten, Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, ilçe protokolü ile birlikte su sporlarına meraklı vatandaşlar takip etti.

Adrenalin dolu geçen organizasyonun ilk gününde motosurf yarışları gerçekleştirildi. Organizasyonun ilk günü, su jetlerinin antrenmanıyla sona ererken şampiyona kapsamında 11 Mayıs Pazar günü ise su jeti ve flyboard yarışları yapıldı.

20. kez düzenlenen uçurtma festivali, yoğun katılımla gerçekleşti. Karlıova Organizasyon tarafından Eskiçeşme Mahallesi Değirmenler Mevkii’nde yapılan etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, eski bakan İmren Aykut, ünlü oyuncu Seray Sever ve ilçe protokolü katıldı.

Etkinlikte Kemal Durmaz İlkokulu ve Ortaokulu yararına üzerinde Atatürk resmi olan uçurtmalar satıldı. Yoğun bir katılımın olduğu festivalde gökyüzü rengarenk uçurtmalarla şenlenirken özellikle çocuklar, eğlence dolu saatler yaşadı.

Bodrum’un Çiftlik ve Kızılağaç Mahallesi Muhtarlığı tarafından, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Ercan Pehlivan, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Yalıçiftlik Mevkiinde belediyeye ait kafenin bulunduğu alanda gerçekleştirilen etkinlikte, gıda ürünlerinin de yer aldığı çeşitli stantlar açıldı.

Hafta sonu programlarına Geriş Mahallesinde yapılan 5. Geleneksel Kültür Sanat Festivali de eklendi. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen festivale Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin ve Nurettin Demir, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Meclis Üyesi Candan Topdemir ile başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bodrum Yörük Obaları Derneği (BOYODER) tarafından düzenlenen festivalde halk oyunları, geleneksel giysiler ve el sanatlarıyla yörük kültürü yaşatılarak kültürel mirasın önemi vurgulandı.