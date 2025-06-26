AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum’da geçirdiği deniz kazasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen ve ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilen Yalçın, Florence Nightingale Hastanesi’ne getirildi.

Muğla Bodrum açıklarında geçirdiği deniz kazasının ardından Bodrum’da hastaneye kaldırılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, yapılan ilk tedavi sonrası gece saatlerinde ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen Basri Yalçın, ambulans ile Florence Nightingale Hastanesi’ne getirildi. Yalçın’ı hastane girişinde İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı.