Muğla’nın Bodrum ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110. yıl dönümü kapsamında sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı Atatürk Heykeli önünde tören düzenlenirken Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezinde etkinlikler devam etti. Etkinliklere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Özer Çiloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, kurum amirleri, dernek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye meydanında yapılan törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardın saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Askeri personel tarafından da şehitler için saygı atışı yapıldı. Özel Bodrum Fen Bilimleri Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sezai Coşkun’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Herodot Kültür Merkezinde devam etti. Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Özel Fen Bilimleri Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu tarafından Bodrum’da yaşayan şehit yakını aileler hafta boyunca ziyaret edilecek.