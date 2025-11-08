Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Yalıkavak Geriş Mahallesi Sarnıç Sokak’ta bulunan bir evin balkonunda elektrik kontağından yangın başladı. Alevler, evin çatısına da sıçradı. Alevleri ve dumanı fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını fark eden mahalle sakinleri sokağa döküldü. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, evde maddi hasar meydana geldi.