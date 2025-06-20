Amiral Turgut Reis, şehit oluşunun 460. yılında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılacak.

Tarihi mirasa sahip çıkmak ve Amiral Turgut Reis’i gelecek nesillere tanıtmak amacıyla Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla 22-23 Haziran tarihlerinde anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Anma programlarının ilki, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 21.00’de Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Emekli Albay Tamer Şahin’in konuşmacı olacağı "Derya Tarihinden 16. Yüzyıla Bir Bakış: Keşifler Çağında Osmanlı" başlıklı söyleşiyle başlayacak. Etkinlikler, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 19.00’da Karabağ Turgut Reis Heykeli önünde gerçekleştirilecek anma töreni ile devam edecek. Ardından saat 20.30’da İncirliova Mehteran Takımı eşliğinde Atatürk Meydanına kadar kortej yürüyüşü ve mehteran gösterisi düzenlenecek.

Turgutreis Atatürk Meydanı’nda saat 21.30’da Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu tarafından anma konseri verilecek. Etkinlikler kapsamında saat 22.30’da Turgutreis Yalı Camii önünde lokma ikramı yapılacak.