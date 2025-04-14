Muğla’nın Bodrum ilçesinde 11’i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-94) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 11’i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan 1 kişi de göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: İHA