Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiği bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum genelinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Akyarlar Mahallesi 4286 ve 4291 sokaklarda beton yol çalışması yapıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci; "Mahallelerimiz ve mahalle sakinlerimizin görüşleri bizim için önemli. Mahalle sakinlerimizin görüşlerini alıp fizibilite ediyoruz. En fazla ihtiyaç bulunan mahallelerimizdeki sorunları tespit ederek bir program dahilinde çözüme kavuşturuyoruz. Bu yolda eğim çok yüksek olduğu için vatandaşlarımız zor durumda kalıyordu. Fen İşleri Müdürlüğümüz ile mevcut zeminin kırımı ve eğimin düzeltilmesi sonrası beton yol imalatımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün bu çözümün adresi Akyarlar mahallemiz oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bodrum Belediyesi olarak altyapı başta olmak üzere kentimizde vatandaşlarımızın refahını artıran çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Yaklaşık 700 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip yol, toplamda 5 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Çalışmanın temel amacı, bölgedeki yüksek eğim nedeniyle araçların sitelere girişlerde yaşadığı sorunları ortadan kaldırmak. Beton yol imalatının tamamlanmasıyla birlikte Akyarlar Mahallesi’nde ulaşımın daha güvenli ve konforlu olması hedefleniyor. Çalışmalar tamamlandığında Akyarlar sakinleri daha güvenli bir ulaşım ağına kavuşacak. Bodrum Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren hizmetlerine belirlenen plan doğrultusunda devam edecek.

Hafta boyunca yoğun saha ziyaretlerinde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, son ziyaretini Akyarlar Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Akyarlar Mahalle Muhtarı İsmihan Ulutaş’ı ziyaret ederek mahalle sakinlerinden gelen talep, öneri ve şikayetleri dinleyen Başkan Mandalinci, ardından başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleriyle birlikte mahalle genelinde incelemelerde bulundu.

Başkan Mandalinci ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Akyarlar’da denizle iç içe, samimi bir gün geçirdik. Mahallemizin sokaklarında yürüdük, esnafımızla selamlaştık, vatandaşlarımızı dinledik. Her köşesinde emeğin, paylaşmanın ve Bodrum sevgisinin hissedildiği bir mahalle burası. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, Akyarlar Mahalle Muhtarımız İsmihan Ulutaş ve Muhtarlar Birliği Derneği Başkanımız Ahmet Cemil Gündüz ile birlikte Akyarlar’ın ihtiyaçlarını yerinde gördük. Bodrum’un her köşesinde yaşam kalitesini yükseltmek ve her mahallemizi güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.