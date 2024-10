12’nci ‘Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi’nde, 2024 yılında üç filmle sektöre katkıda bulunan yapımcı Vahdet Erdoğan’a ‘Sürdürülebilir Başarı’ ödülü verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığı, Muğla Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde düzenlenen 12’nci ‘Bodrum Türk Filmleri Haftası (BOTH) ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi’ sinemaseverleri ve Türk film endüstrisini Bodrum’da buluşturdu. Türk sinemasının sağlıklı büyümesini amaçlayan festivalde, 2024 yılında üç filmle sektöre katkıda bulunan yapımcı Vahdet Erdoğan’a ‘Sürdürülebilir Başarı’ ödülü verildi.

Sinemaya, gişede önemli başarı elde eden ve dört yıldır televizyonda her yayınlandığında rating sıralamasında en üstte yer alan ’’Nasipse Olur’’ filmiyle giriş yapan Greenart Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Erdoğan, hem genel hikayelerini yazdığı hem de yapımcılığını üstlendiği filmleri, seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. ‘Sil Baştan Kaynanam’ın ardından film serisine dönüşmesini hedeflediği C Takımı’yla 2024 yılında gişede önemli başarı elde ederek sektördeki yerini sağlamlaştıran yapımcı Vahdet Erdoğan, 2024 yılında Veda Partisi ve C Takımı 2 filmleriyle bir yıla 3 film sığdırdı. Özellikle yaz aylarında durgunlaşan film sektörüne Haziran ayında Veda Partisi isimli filmle hareket getiren Vahdet Erdoğan bu performansından dolayı Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilir Başarı’ ödülüne layık görüldü.

Bodrum Kalesi’nde düzenlenen ödül töreninde ödülünü alan Vahdet Erdoğan, bu yolda birlikte yürüdüğü ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

“Sinemanın Kalbi Bodrum’da Atıyor” mottosuyla düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın açılışında özel ödüller takdim edildi

Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın açılışında organize edilen ödül töreni ile birbirinden kıymetli ödüller sahipleriyle buluştu. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ve 12’nci BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin tarafından Hakan Bilgin’e, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Nergis Çorakçı’ya, Biletinial Ceo’su Ulaş Uslu tarafından da Derviş Zaim’e, Kos Belediyesi Başkan Yardımcısı Stamata Elenı Voukelatou tarafından Ömer Faruk Sorak’a, Denizbank-Kurumsal İletişim, Etkinlik ve Sponsorluk Grup Müdürü Emel Kaplangil tarafından Serap Aksoy’a ‘Özel Ödül’ takdim edildi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit tarafından Salih Kalyon adına Gani Müjde’ye, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras adına Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz tarafından Zülfü Livaneli’ye, Bodrum Belediye Başkan Vekili Ali Diken tarafından ise Filiz Akın’a ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ takdim edildi.

A90 Pıctures Ceo’su Mengü Atasağun tarafından Uğur Güneş’e, Borusan Oto Bodrum Genel Müdürü Mert İnanmışık tarafından da Savaş Satış’a “Genç Başarı” ödülü verildi.

Bodrumspor Futbolcusu Celal Dumanlı tarafından Mustafa Avkıran’a ‘Halikarnas Balıkçısı Özül Ödülü’, CGV Mars Sinema Gurup Ceo’su Jong Mın Jung tarafından da Hatice Aslan’a ‘Emek ve Başarı’ ödülü takdim edildi.