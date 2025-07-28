Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Muğla’daki orman yangınları ve müdahale kapasitesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hava ve kara gücünü detaylarıyla paylaşan Ülküdür, orman yangınlarının büyük kısmının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Muğla’nın yangınlarla mücadeledeki gücünü değerlendiren Orman Bölge Müdürü Ülküdür, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak hava gücümüz; 14 söndürme helikopteri, 6 uçak, 2 insansız hava aracı (İHA) ve 1 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 23 hava aracından oluşuyor. Bu araçlarımız Dalaman ve Milas havalimanlarında konuşlu" dedi.

Kara ekipmanları hakkında da bilgi veren Ülküdür, "117 arazöz, 42 su ikmal aracı, 54 ilk müdahale aracı olmak üzere toplam 242 kara aracımızla yangınlara müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Muğla’da 2025 yılı başından itibaren toplam 80 orman yangını çıktığını belirten Ülküdür, bu yangınlarda 56 hektarlık alanın etkilendiğini söyledi. 2024 yılı aynı dönemiyle karşılaştırma yapan Ülküdür, geçen yıl 148 orman yangınında 146 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.

Zirai alan yangınlarının da ekipleri oldukça zorladığını ifade eden Ülküdür, "Ziraat yangınları da bizleri çok yoruyor. Sorumluluk alanımızda olmasa bile, bir yerde yangın varsa ekiplerimiz müdahale ediyor. 2025 yılında şu ana kadar 82 adet ziraat yangınında 223 hektar alan etkilendi. 2024 yılı aynı döneminde 93 ziraat yangınında 192 hektar alan etkilenmişti" şeklinde konuştu.