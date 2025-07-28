Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaz kursları kapsamında düzenlediği bağlama eğitimleri çocuklar ve gençler için hem öğretici hem de ilham verici bir deneyim sunuyor. Kültürel mirasın önemli bir parçası olan bağlama, yaz boyunca düzenlenen kurslarla Aydınlı çocuklara ve gençlere öğretiliyor.

Müziğe ilgisi olan her çocuğun ve gencin katılabildiği ücretsiz kurslarda, katılımcılar bağlamanın temel tekniklerini öğrenmenin yanı sıra, birlikte üretmenin ve paylaşmanın da keyfini yaşıyor. Halk müziğinin sevilen ezgileri eşliğinde ilerleyen dersler, çocukların ve gençlerin sanata olan ilgisini artırırken özgüven kazanmalarına da katkı sağlıyor. Sanatın gelişimdeki yerinin büyük olduğunu vurgulayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yaz kurslarımızla çocuklarımızın hem öğrenmesini hem de keyifli zaman geçirmesini hedefliyoruz. Bağlama kurslarımız, hem kültürümüzü yaşatıyor hem de çocuklarımızın kendilerini ifade etme becerilerini geliştiriyor. Aydın’da her çocuğun sanata ulaşmasını sağlamak en büyük görevlerimizden biri" ifadelerini kullandı.

Veliler ise yaz kurslarının çocukları için hem eğitici hem de güvenli bir ortam sunduğunu belirterek Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.