Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Bodrum-Kaş arasında fırtına uyarısı yapılırken, denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere, yarın (16.05.2025) sabah saatlerinden sonra Bodrum-Kaş arasında güney ve güneydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (70-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.