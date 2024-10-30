Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeleri, İsrail parlamentosunun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkında aldığı kararlara ortak bildiri ile tepki gösterdi.

BM Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi, İsrail parlamentosunun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerine son verilmesi ve Gazze ile Batı Şeria’daki faaliyetlerinin kısıtlanmasını içeren yasa tasarılarını kabul etmesinin ardından ortak bildiri yayınladı. İsrail parlamentosunun aldığı UNRWA hakkında aldığı kararlardan derin endişe duyulduğu ifade edilen bildiride, İsrail yönetimine uluslararası yükümlülüklerine uyma ve UNRWA’nın sahip olduğu ayrıcalık ve dokunulmazlıklara saygı gösterme çağrısı yapıldı.

ABD’nin de destek verdiği bağlayıcılığı bulunmayan bildiride, UNRWA’nın Gazze’deki Filistinlilere yardım sağlama konusundaki hayati rolüne vurgu yapıldı. UNRWA’nın bölgedeki “tüm insani yardımların belkemiği” konumunda olduğu ifade edilen bildiride, savaşın ortasında UNRWA’nın yerini doldurabilecek bir kuruluşun bulunmadığına dikkat çekildi.

Bildiride, “BM Güvenlik Konseyi üyeleri, UNRWA’nın faaliyetlerini ve yetkilerini ortadan kaldırmaya veya kısıtlamaya yönelik her türlü girişime karşı güçlü bir uyarıda bulunmakta ve UNRWA’nın faaliyetlerinin kesintiye uğraması veya askıya alınmasının bu kurumun hizmetlerine ihtiyaç duyan milyonlarca Filistinli mülteci için ağır insani sonuçlar doğuracağını ve bölgeye de etkileri olacağını ifade etmektedir” denildi.

Bildiride, “Güvenlik Konseyi üyeleri, tüm taraflardan UNRWA’nın BM Genel Kurulu tarafından verilen yetkisi dahilindeki tüm faaliyet alanlarında, insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi insani ilkeler çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştirmesine olanak tanımalarını ve BM ile insani yardım tesislerinin korunması dahil, uluslararası insancıl hukuka saygı göstermelerini talep etmektedir” denildi.

Güvenlik Konseyi, İsrail’e “uluslararası yükümlülüklerine uyma, UNRWA’nın ayrıcalık ve dokunulmazlıklarına saygı gösterme ve her türlü insani yardımın Gazze Şeridi’ne tamamen, hızlı, güvenli ve engelsiz bir şekilde girişini ve dağıtımını sağlama sorumluluğunu yerine getirme” çağrısında bulundu.

UNRWA, binlerce çalışanı ile Gazze Şeridi, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye’deki milyonlarca Filistinliye eğitim, sağlık ve yardım hizmetleri sunuyor. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yeni yasa nedeniyle UNRWA’nın İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki insani yardım faaliyetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu uyarısında bulunmuştu.