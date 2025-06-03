‘Temiz Bir Gelecek’ sloganıyla Konya’nın merkez Meram ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bizim Meram Sıfır Atık Yarışması’ ödül töreniyle son buldu. Çocuklarda ve gençlerde çevre bilincini artırmayı, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturmayı hedefleyen yarışma, 5 aydan fazla süren bir maraton oldu. Gençlerin umut dolu mesajlar verdiği ödül töreninde renkli görüntüler yaşandı.

Meram Belediyesi tarafından ‘Temiz Bir Gelecek’ sloganıyla 15 Aralık 2024 - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında devam eden ‘Bizim Meram Sıfır Atık Yarışması’, düzenlenen ödül tören ile son buldu. Öğrencilerin ödül heyecanına Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Ayaz, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da ortak oldu.

Öğrenciler, beş aydan uzun süre kıyasıya yarıştı

Çocuklarda ve gençlerde çevre bilincini artırmayı, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturmayı hedefleyen yarışmaya Meram’da bulunan 29 okul katıldı. 16 ilkokul ve 13 ortaokulun yer aldığı yarışmada toplam 20 bin 991 öğrenci görev aldı. Öğrenciler, bu süreçte 28 bin 144 kilogram geri dönüştürülebilir atık toplayarak büyük bir çevre başarısına imza attı. Yarışma sonunda İlkokullar Kategorisinde; Aybahçe TOKİ Şehit Süleyman Ballan İlkokulu birinci, Hatıp İlkokulu ikinci, Karahüyük Mahallesi Ahmet Haşhaş İlkokulu ise üçüncü oldu. Ortaokul Kategorisinde ise; Mehmet Beğen Ortaokulu birinci, Ahmet Tevfik İleri İHO ikinci, Şehit Ömer Halisdemir İHO ise üçüncülüğü kazandı.

Ödül töreninde öğrenciler adına konuşan Mehmet Beğen Ortaokulu’ndan Zehra Acar, dünyanın insanlığın ortak ve tek yaşam alanı olduğuna vurgu yaptığı ve onu en güzel haliyle muhafaza edilmesinin gerekliliğine işaret ettiği sözleri büyük alkış aldı.

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, yaptığı konuşmada MEGA çatısı altında Meram Belediyesi ile yürütülen iş birliklerine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Beş yıldır Meram Gelişim Akademisi çerçevesinde belediyemizle örnek faaliyetler yürütüyoruz. Bu özel yarışma ile öğrencilerimize yıl boyunca çevre bilinci aşıladık. Katkı sunan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum."

Sıfır atık meselesinin artık küresel bir harekete dönüştüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Ayaz da 2017 yılında başlayan sıfır atık projesinin geldiği noktayı şu sözlerle özetledi: "Çocuklarımız sıfır atığın ne olduğunu artık çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, bakanlığımızın koordinasyonunda başlayan bu proje artık sadece Türkiye’de değil, dünyada da karşılık buldu. Bu yarışma ve ödül töreni de gençlerimizi bu noktada bilinçlendirmek için önemli bir adım. Buna katkı sunan tüm kurumlarımıza, özellikle Meram Belediyesine ve Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür ediyorum."

Başkan Kavuş: "Kazanan, doğa ve gelecek oldu"

Ödül töreninde yaptığı konuşmada bu anlamlı yarışmaya katılan tüm okul ve öğrencileri tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, uzun soluklu bu yarışmanın bir rekabet değil, doğaya sahip çıkma yolculuğu olduğuna dikkat çekti. Gençlerin bu etkinlikle doğanın sesi olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne de Meram Belediyesi olarak güçlü destek verdiklerini belirtti. Sıfır atık konusunun bir hedef değil, bir yaşam biçimi olduğunu belirten Başkan Kavuş, toplanan atıkların çevresel ve ekonomik katkılarını ise rakamlarla şöyle ifade etti: "Elde edilen sonuçlara göre; 154 ağaç kurtarıldı, 67.545 kWh enerji tasarrufu sağlandı, 2.533 litre petrolden tasarruf edildi, 6,8 kg karbondioksit salımı engellendi, 731.744 m3 su tasarrufu elde edildi, ülke ekonomisine 9 milyon 850 bin TL katkı sağlandı. Bu veriler sadece sayısal sonuçlar değil; geleceğe umut, doğaya nefes anlamı taşıyor. Kazanan yalnızca okullarımız değil, doğanın kendisi oldu."

"Geleceğimiz çocuklarımızın ellerinde şekilleniyor"

Konuşmasında çevreye duyarlılık konusunda genç nesillerin ve onların duyarlılığının önemine dikkat çeken Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, çevre ve sıfır atık bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanıldığına dikkat çekerek, "Ne yaparsak kendimiz ve geleceğimiz için yaparız. Temiz bir dünya ve sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyorsak sorumluluk alıp güzel işler başarmak zorundayız. Bu işe yerde gördüğümüz küçük bir çöpü çöp kutusuna atarak başlayabiliriz. Tüm bu güzel projeler sizlerin ellerinde şekilleniyor. Bilinçle hareket ettiğiniz sürece daha temiz bir Meram, daha yaşanabilir bir dünya mümkün" şeklinde konuştu.

Yarışmada dereceye giren okulların ödülleri, programa katılan protokol tarafından takdim edildi. Ayrıca yarışmaya katılan okulların yöneticilerine de teşekkür belgesi verildi.