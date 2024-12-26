Bitlis’teki Suriyeli kız öğrenciler, ülkelerinin özgürlüğüne kavuşmasını kutlayarak yurtlarındaki ışıklarla ‘Şam’ yazdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Beşminare kız öğrenci yurdunda kalan 17 Suriyeli üniversite öğrencisi ülkelerinin Esad rejiminden kurtulmasını kutladı.

Bitlis’te üniversite okuyan 17 Suriyeli genç kız akşam saatlerinde yurt ışıklarıyla ‘Şam’ yazıp Türk ve yeni Suriye bayrakları ile kutlamalara yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Yurt önünde toplanan Suriyeli kız öğrenciler, ülkelerine döndükten sonra kendilerini en iyi şekilde misafir eden Bitlislileri ülkelerinde misafir etmek istediklerini söyledi.

Bitlisli üniversite öğrencisi Kübra Yerboğa, "Beşminare kız öğrenci yurdunda bulunan Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine yenden kavuşmalarının sevincini bizler de paylaşıyoruz. Onlarla birlikte aynı yurtlarda kaldık. Aynı okullarda okuduk. Onlar bizim kültürümüzü biz onların kültürlerini öğrendik. Onlar Suriye halkı olarak zalim bir yönetimden kurtuldular. Şam’da bulunan Türk Büyük Elçiliğine ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Bitlis’ten selam gönderiyoruz. İnşallah bu zaferin devamı olarak Gazze’nin zaferini de kutlarız" dedi.

Suriyeli üniversite öğrencisi İman Altahşi ise, "Türkiye devleti bizlere sahip çıkarak misafir etti. Bugün sert esen rüzgara karşı bayrağımız dalgalanıyor. Başımız dik ve şerefimizle vatanımıza dönüyoruz. Bu bir zaferdir. Bu bir tarihin yazışılışıdır. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.