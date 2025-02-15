Bitlis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları İl özel İdaresine ait ekipler tarafından tek tek ulaşıma açılıyor.

Kar yağışı sonrası kapanan 219 köy yolu İl Özel İdaresine ait 10 ayrı şantiyedeki 75 iş makinesi ve 80 personelle açılmaya çalışılıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarını en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını söyledi. Kurtkan, kapanan 219 köy yolundan 170’inin yeniden ulaşıma açıldığını, kapalı olan 49 köy yolunun da en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi. Kar yağışı sonrası oluşan don ve buzlanma hayatı olumsuz etkilerken, Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarını geceleri eksi 8-13 derecelere kadar düşeceğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşların geceleri mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarırken, yollarda oluşacak buzlanmalara karşı da sürücüleri uyardı. Kar yağışı sonrası ana artellerde karayolları çalışmalarını sürdürürken, mahalle aralarında da Bitlis Belediyesine ait iş makineleri açma ve genişletme çalışmalarını sürdürdü.