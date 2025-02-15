Şehirlerde yaşamanın sunduğu avantajların yanı sıra, bazı zorluklarla da başa çıkmak gerekir. Hava kirliliği ve soğuk hava, özellikle astım hastaları için ciddiye alınması gereken riskler barındırıyor. Solunum yollarını etkileyen bu faktörler, astım belirtilerini kötüleştirebiliyor ve krizleri tetikleyebiliyor.

İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve çocuk alerji ve immünoloji hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mahir İğde, hava kirliliğinin sadece astım belirtilerini artırmakla kalmadığını aynı zamanda hastalığın ilerlemesine de neden olabileceğini belirterek, "Büyük kentlerde trafikten, sanayi tesislerinden ve doğal kaynaklardan kaynaklanan hava kirliliği, astım hastalarının solunum yollarını tahriş edebilir ve tedaviye yanıtı zorlaştırabilir" dedi.

İğde, "Trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde aracın egzozundan çıkan gazlar, havaya karışarak solunum yollarını tahriş eder. Fabrikalar ve enerji santralleri çeşitli kimyasallar yayarak havanın kalitesini düşürebilir. İlkbahar ve yaz aylarında artan polenler, astım hastalarında belirtilerin şiddetlenmesine yol açabilir. Rutubet ve nemde artan küf, ev tozu alerjenler alerjik hastalıları alevlendirebilir" dedi.

Soğuk havanın da astım hastaları için büyük bir tehdit oluşturabileceğine dikkat çeken İğde, "Soğuk hava, bronşların daralmasına neden olarak nefes almayı zorlaştırabilir. Soğuk havada nem oranı düşüktür ve kuru hava, solunum yollarını tahriş edebilir. Kış aylarında grip ve soğuk algınlığı gibi solunum yolu hastalıkları artar ve astım krizlerini tetikleyebilir" dedi.

İğde, astım hastalarının alması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde:

Mümkünse dışarı çıkmaktan kaçınmak gerekir.

Mecburen çıkmanız gerekiyorsa, koruyucu maske kullanmak gerekir.

Trafik ve sanayi yoğun bölgelerden uzak durmaya çalışmak gerekir.

Pencereleri kapalı tutarak iç ortamdaki hava kirliliğini azaltmak gerekir.

Soğuk havalarda:

Dışarı çıkarken atkı veya maske ile burnunuzu ve ağzınızı kapatmak gerekir.

Kapalı ortamlarda nem seviyesini korumak ve alerjenden arındırmak için özel cihazlar kullanmak gerekir.

Soğuk havalarda yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir.

Grip ve zatürre aşısı olmak gerekir, çünkü solunum yolu enfeksiyonları astım krizlerini tetikleyebilir.

Genel sağlık önerileri

Astım kontrolünüzü sağlamak için doktorunuzla düzenli olarak görüşmek gerekir.

Astım ilaçlarını doktorunuzun önerdiği şekilde düzenli kullanmak gerekir.

Stresten uzak durmaya çalışmak gerekir, çünkü stres astım belirtilerini kötüleştirebilir.

Sigara içmemek ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçınmak gerekir.

Beslenmenize dikkat etmelisiniz, özellikle C vitamini ile A vitamini gibi antioksidan içeren bol vitaminli gıdalar tüketmek gerekir".