Bitlis’te jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda bir sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda merkez ilçede başlatılan Şehit Güvenlik Korucusu Haburi Şimşek Operasyonu kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen faaliyetlerde sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmış, delil niteliği taşımayan malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.