Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yer alan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’nın eteklerindeki Sütey Yaylası ve Cil Gölü, huzur veren havası ve görüntüsüyle misafirlerini ağırlığıyor.

Türkiye’nin önemli kuş alanlarından biri olan Cil Gölü, zirvesi karla kaplı Süphan Dağı ile bütünleşen muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Birçok yaban kuşuna ev sahipliği yapan göl, etrafını saran rengarenk çiçekler ve yemyeşil doğasıyla görülmeye değer bir tablo sunuyor. Sütey Yaylası’nda bulunan göl, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğal sit alanı ilan edildi.

Mezher Çınar, "Cil Gölü, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Renkli çiçeklerle bezenmiş yayla, karla kaplı Süphan Dağı’nın manzarasıyla adeta ziyaretçilerini büyülüyor. Kuş sesleri, dağın ihtişamı ve her çeşit otun kokusu insana huzur veriyor" dedi.

Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı’nın eteğindeki bölge, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir keşif rotası sunuyor.