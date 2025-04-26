Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi’ne kazandırılan Ata Çiftliği (BAKAP), Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası’nın ilk etabı, Ankara’nın en büyük tarım ve rekreasyon alanı olan Ata Çiftliği’nde düzenlendi.

Türkiye’nin dört bir tarafından şampiyonaya katılmak için gelen sporcular, harita yardımıyla zamana karşı yarışarak hem fiziksel hem zihinsel becerilerini ortaya koydu.

143 SPORCU YARIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğiyle organize edilen yarışta her yaştan 143 sporcu, Ata Çiftliği’nin zengin doğal dokusunda yön bulmaya çalışırken, bir yandan da bisiklet performanslarını sergiledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya desteklerinin tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “24-26 Nisan tarihleri arasında Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası gerçekleştiriyoruz. Bu yarış üç etaptan oluşuyor. İlki Ata Çiftliği Rekreasyon Alanı’nda gerçekleşiyor. Türkiye genelinden 143 sporcu yarışma alanımızda” dedi.

ATA ÇİFTLİĞİ ETABI TAKDİR TOPLADI

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, organizasyonun gerçekleşmesinde sunduğu katkılardan dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Bu çok güzel mekânda uzun yıllardır yapılmayan ‘Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası’ yarışmalarını burada yapmamız bizim için çok anlamlı ve önemliydi. Gerçekten böyle müthiş bir yeşil alanda bu şampiyonayı yapmış olmamız bizim için büyük bir mutluluk. Sporcularımız zaten bunu uzun yıllardır özlüyorlardı. Bu çalışmaların sonrasında da dereceye giren sporcularımızı bir kampa alarak gelecek sezonlara Milli Takım olarak hazırlanacağız” diye konuştu.

Şampiyonanın Etkinlik Direktörü Ekrem Deniz ise, şampiyona sonrasında Bisikletle Oryantiring Milli Takımı’nın şekilleneceğine vurgu yaparken şöyle konuştu:

“Bu alan bisikletle oryantiring için çok ideal. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın tavsiyesiyle, bizim de buradaki incelemelerimiz sonucunda bu alanın çok güzel olduğunu anladık ve yarışmayı buraya koyduk. Bundan sonraki etaplarımız Hacettepe Üniversitesi’nde ormanlık alanda olacak.”