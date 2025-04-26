Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatandaşın can güvenliğini öne alarak dar olduğu için kazalara sebebiyet veren kırsal mahalle yollarında genişleme çalışmaları için talimat verdi. Bu kapsamda Gönen’in; Alaettin, Bostancı, Körpeağaç ve Havutça kırsal mahallelerini birbirine bağlayan 20 kilometrelik yolda genişletme çalışmaları devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Sürücülere zor anlar yaşatan ve dar olduğu için kazalara sebebiyet veren kırsal mahalle bağlantı yolları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla genişletilerek güvenli ve konforlu hale getiriliyor. Bu yollardan bir tanesi olan ve geride bıraktığımız Mart ayının ilk haftasından bu yana çalışmaları titizlikle yürütülen Gönen’in; Alaettin, Bostancı, Körpeağaç ve Havutça kırsal mahallelerini birbirine bağlayan yolda genişletme çalışmaları devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri; Gönen-Bandırma Yolu’ndan başlayıp dört kırsal mahalleyi kat ederek Bursa-Çanakkale Yolu’na bağlanan 20 kilometrelik güzergâhta, düzenleme ve genişletme çalışmalarıyla yolun mevcutta 5 metre olan genişliğini, 10 metreye çıkaracak.

ÇALIŞMALAR VATANDAŞI MUTLU ETTİ

Yolun küçük olduğunu ve iki arabanın aynı anda zor geçtiğini belirten Enis Efe “Güzel oluyor, bittiğinde daha güzel olacak.” dedi. Ovayı su bastığı zamanlarda güçlükler çektiklerini dile getiren Birhan Kurt, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Yolun önceki halinin çok berbat olduğunu söyleyen Hasan Sercan Pala, şu anki yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirtti. Şimdiye kadar böyle bir hizmet görmediklerini ifade eden kırsal Alaettin Mahallesi Muhtarı Ayhan Köseoğlu “Traktörle geçilmiyordu, şimdi 3 şerit gibi yolumuz oldu. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, Allah bin kere razı olsun.” şeklinde konuştu.